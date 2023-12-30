Полицейский выстрелил в вооруженного мужчину, пытавшегося проникнуть в чужую квартиру

В Москве мужчина с ружьем пытался проникнуть в квартиру и был остановлен полицейскими. Об этом пишет МВД Медиа.

Инцидент произошел 30 декабря в района Бирюлево Восточное. Ночью неизвестный с ружьем в руках хотел проникнуть в квартиру одного из домов на Бирюлевской улице. Вскоре о происходящем узнали полицейские.

Прибывшие на место правоохранители нашли вооруженного человека на лестничной площадке девятого этажа. Гражданин отказался бросить оружие по требованию сотрудников полиции и направил ружье в их сторону.

Следуя инструкции, сотрудник ППС применил табельное оружие. После чего к дому была вызвана скорая помощь, медики госпитализировали раненого. Имевшееся у него при себе охотничье гладкоствольное ружье МР-153 изъяли. Сейчас правоохранители уточняют, имелось ли у владельца разрешение на его хранение.

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