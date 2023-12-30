Дети ветеранов спецоперации посетили главную елку страны

Дети ветеранов специальной военной операции побывали на главной елке страны. Поездку ребятам организовал государственный фонд «Защитники Отечества». Об этом сообщает Теlegram-канал организации.

Представление в Государственном Кремлевском дворце увидели более тысячи детей бойцов из разных регионов страны.

Праздник начался с развлечений в фойе и завершился музыкальным представлением в большом зале.

После представления ребятам показали Красную площадь, а также провели экскурсию по ВДНХ и Музею Победы.

«Я первый раз на такой большой елке. Все так волшебно и красиво! Очень понравились герои в необычных костюмах. Мы побывали в настоящей сказке», — поделилась Варвара из Твери.