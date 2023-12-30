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Новосибирец пригрозил взорвать дом ядерной бомбой из-за жены и антидепрессантов

В Новосибирске мужчина обиделся на полицию и пригрозил взорвать ядерную бомбу

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Global Look Press

В Новосибирске мужчина обиделся на полицию и пригрозил взорвать ядерную бомбу в своей квартире. Об этом сообщает «Сиб.фм».

По информации издания, инцидент произошел в жилом доме на улице Романтиков. Пьяный мужчина пытался с помощью службы 112 установить местоположение своей супруги, которая долгое время не выходила на связь. Там ему порекомендовали обратиться в полицию, но сотрудники правоохранительных органов посоветовали россиянину искать жену самостоятельно.

Позже новосибирец снова позвонил в полицию и заявил, что у него дома находится ядерная бомба, которую он намерен взорвать. Он назвал правоохранителям свой точный адрес — туда направились силовики.

«У меня плутониевая бомба, эээ... натриевая оболочка. У меня в доме плутониевая бомба», — заявил россиянин по телефону, передает Сиб.фм.

В результате проверки в жилище мужчины не было найдено взрывчатых веществ. Россиянин рассказал полиции, что впервые за год выпил пиво и водку, а также закончил принимать антидепрессанты. По словам новосибирца, совокупность факторов вывела его из психического равновесия.

Сообщается, что в суде мужчина признал свою вину и раскаялся. Его приговорили к двум годам ограничения свободы.

Ранее суд оштрафовал россиянина, который был пьян и перепутал дом и квартиру.

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