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В Нигере тысячи людей на улице отпраздновали вывод французских войск

AFP: в Нигере тысячи людей отпраздновали вывод Францией войск из страны

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Mahamadou Hamidou/Reuters

Тысячи человек в Нигере вышли на улицы, чтобы отпраздновать вывод военных Франции из страны, который завершился 22 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-presse.

На манифестации присутствовали премьер-министры Буркина-Фасо Аполлинер Йоахим Кьелем де Тамбела и Мали Шогель Кокалла Маига, отметили в AFP. В Национального совета по защите отечества Нигера заявили, что премьеры этих стран прибыли в Нигер, чтобы выразить поддержку местным властям.

Официальный вывод французских войск произошел в связи с тем, что захватившие в Нигере власть мятежники разорвали все договоренности с Францией. Процесс начался в октябре — под контроль армии Нигера был передан военный лагерь в городе Уалам, регион Тиллабери. Этот лагерь прикрывал стратегически важный участок границы Нигера с Мали.

На 13 декабря в Нигере оставались только 157 французских солдат, а официально Вооруженные силы Нигера объявляли 22 декабря последним днем пребывания французских солдат на территории страны.

Французские военнослужащие, покидающие Нигер, отправлялись как на территорию Франции, так и в соседний с Нигером Чад.

19 декабря премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн положительно оценил визит заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова в республику.

Ранее в Нигере лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности.

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