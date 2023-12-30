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Россиянам рассказали о способе выгодно собрать новогодний стол

Юрист Сорк: заранее составленное меню поможет сэкономить на столе в Новый год

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Shutterstock

Заранее составленное меню и заблаговременная закупка части продуктов помогут сэкономить на новогоднем столе. Такой совет в интервью «Ленте.ру» дала юрист Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Диана Сорк.

Она посоветовала первым делом составить меню и обозначить количество гостей.

По мнению Сорк, достаточно, если на столе будут всего два салата, пара холодных закусок и одно горячее. Эксперт призвала отказаться от идеи поразить гостей излишеством закусок,

«Вспомните, сколько еды осталось в прошлом году и сколько дней вы все это доедали. Принцип «zero waste» (ноль отходов. — Прим. ред.) будет здесь вполне уместен», — поделилась Сорк.

Она предложила заранее купить долгопортящиеся продукты, например, консервы, мясо, рыбу, соки. Также юрист призвала ходить по супермаркету со списком необходимого, чтобы избежать эмоциональных покупок, или воспользоваться онлайн-доставкой.

Кроме того, готовая еда будет дороже, лучше все приготовить самим, можно использовать один ингредиент в нескольких блюдах, добавила Сорк.

Ранее врач перечислила самые вредные традиционные новогодние блюда.

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