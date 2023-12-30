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Врач рассказала, как избежать похмелья

Врач Шашкова назвала мифом мнение о вреде от понижения градуса алкоголя

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Depositphotos

Избежать похмелья после новогоднего застолья поможет большое количество воды и еды, а также умеренность в употреблении алкоголя. Об этом «Ленте.ру» рассказала врач-терапевт, кардиолог медицинской компании «ЛабКвест» и «Q-Клиники» Ольга Шашкова.

Шашкова отметила, что похмелье — совокупность симптомов, которые связаны с воздействием на организм этанола. Также свою лепту в похмельный синдром вносят вещества, известные как конгенеры, отвечающие за вкус и аромат напитков.

«Большое количество конгенеров приводит к более тяжелому похмелью. Меньше всего таких веществ содержит водка, светлое пиво и белое вино. «Чемпионы» по конгенерам — красное вино, ром, бренди, текила, виски и коньяк», — отметил врач.

Главными факторами похмелья кардиолог назвала скорость употребления и количество выпитого алкоголя. Врач подчеркнула, что если количество этанола является избыточным, то организму не важно, что было его источником. Врач заявила, что мнение о том, что «градус понижать нельзя», — это только миф.

Шашкова также призвала избегать смешивания алкоголя с газированными напитками, ускоряющими всасывание этанола.

«Пить алкоголь нужно умеренно и не торопясь, сопровождая его едой и большим количеством воды. «Умеренно» для всех разное и, как правило, выясняется с опытом», — добавила она.

Кроме того, специалист порекомендовала обратить внимание на качество алкоголя: зачастую дорогое спиртное вкуснее, а его меньший объем замедляет скорость употребления.

До этого врач-эндоскопист, врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова заявляла, что для облегчения состояния при похмелье необходимо пить как можно больше жидкости.

Ранее врач назвала неожиданную опасность употребления алкоголя.

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