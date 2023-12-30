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Уволенная помощница Залужного пела в российской поп-группе «Сливки»

«Страна.ua»: помощница главкома ВСУ Мартынюк пела в российской поп-группе «Сливки»

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Global Look Press

Уволенная внештатная помощница главкома ВСУ Алла Мартынюк в прошлом была известна в качестве солистки российской поп-группы «Сливки». Об этом рассказало издание «Страна.ua».

В публикации указано, что уроженка столицы Украины Алла Мартынюк в 2002 году оставила учебу в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения и отправилась делать карьеру в Москву, став одной из солисток поп-группы «Сливки».

«По ее словам, другие участницы группы ее не любили из-за «лучших внешних данных» и «украинского акцента», — сообщает издание.

После «Сливок» Мартынюк начала сниматься в кино, получив роль в российском комедийном боевике «Ненасытные», а затем еще в 14 других фильмах и сериалах.

В Москве Алла Мартынюк вышла замуж, в браке родилась дочь Полина.

После развода Мартынюк уехала обратно в Киев, в 2014 году поддержала украинский Майдан, а с 2022 года стала волонтером.

29 декабря внештатная советница главкома ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк в эфире YouTube-канала ISLND TV сделала неоднозначное заявление, критически воспринятое общественностью на Украине.

За это главком Залужный уволил ее в тот же день.

Ранее украинцев предупредили о риске попасть в военкомат за гуляния в новогоднюю ночь.

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