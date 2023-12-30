Россиянам назвали способы прийти в себя, если перепил в новогоднюю ночь

Чтобы облегчить состояние при похмелье, необходимо ускорить вывод продуктов распада алкоголя из организма. Для этого следует пить как можно больше жидкости. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндоскопист, врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова.

«Лучше всего пить чистую воду без газа. Она поможет разбавить токсины и вывести их из организма. Щелочная минеральная вода поможет бороться с минеральным дисбалансом, обезвоживанием и ацидозом. Также можно пить рассол без добавления уксуса. Рассол содержит электролиты, которые помогут восстановить водно-солевой баланс в организме. Чай содержит антиоксиданты, которые помогут защитить клетки организма от повреждений. Если добавить лимон и мед, то они помогут восполнить запасы витамина C и глюкозы. Травяные настои также могут помочь облегчить состояние при похмелье. Например, настой ромашки или мяты поможет снять головную боль и тошноту. Морс также является хорошим источником жидкости и витамина C и поможет восполнить запасы жидкости и электролитов в организме. Крепкий чай, кофе, газировка и алкоголь не помогут облегчить состояние при похмелье, а только усугубят его. Крепкий чай и кофе содержат кофеин, который может вызвать обезвоживание и ухудшить головную боль. А газированные напитки содержат сахар и искусственные подсластители, которые могут раздражать желудок и усиливать тошноту», — объяснила врач.

Второй совет — отдых. Сон является одним из лучших способов избавиться от похмелья. Во время сна печень активно вырабатывает ферменты, которые расщепляют ацетальдегид и другие токсины до безопасных соединений. Если вы страдаете от похмелья, постарайтесь поспать как можно дольше. Даже если вы не можете заснуть, просто лежите в постели и отдыхайте.

«Дробное сбалансированное питание также очень важно при лечении похмелья. Легкий овощной суп поможет восполнить потери жидкости и микроэлементов. Он легко усваивается организмом. Нежирный куриный бульон — отличный источник белка и витаминов группы B. Бульон помогает восстановить силы. Омлет — полноценная и питательная еда. Яйца содержат белок, желток — витамины. Омлет хорошо усваивается при несварении желудка», — рекомендовала Чижикова.

Для борьбы с похмельем можно воспользоваться медикаментами.

«Растворы для регидратации препятствует обезвоживанию организма и восполняет дефицит минералов, таких как натрий, калий, магний и других электролитов. Прием таких препаратов позволяет быстро восстановить водно-солевой баланс. Энтеросорбенты могут помочь вывести не всосавшийся алкоголь из организма и уменьшить симптомы тошноты. Обычно их принимают за 1-2 часа до еды или приема лекарств. Препараты на основе ацетилсалициловой кислоты также могут помочь облегчить состояние при похмелье. Ацетилсалициловая кислота обладает обезболивающим и жаропонижающим действием, а также помогает уменьшить воспаление», — подчеркнула эксперт.

После эпизода чрезмерного употребления алкоголя очень важно как можно быстрее восстановить нормальный режим и разгрузить организм.

«Когда проходят основные симптомы похмелья, нужно выйти на прогулку и подышать свежим воздухом. Лечь спать вовремя, чтобы организм мог восстановиться за счет сна. В последующие праздничные дни есть легкую, сбалансированную пищу — много овощей, фруктов, нежирное мясо и рыбу, пить простую воду. Избегать жареного, жирного и не употреблять прошлогодние салаты», — резюмировала врач.

Ранее врач назвала неожиданную опасность употребления алкоголя.