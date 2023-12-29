Деятельность «Мутабора» могут приостановить на 90 суток

Роспотребнадзор обвинил московский клуб «Мутабор» в нарушении санитарно-эпидемиологических требований при проведении вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, деятельность клуба может быть приостановлена на 90 суток. Об этом сообщает ТАСС.

«Роспотребнадзор привлек клуб «Мутабор» к административной ответственности, обвинив его в совершении преступления, предусмотренного статьей 6.6. КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что максимальное наказание по данной статье кодекса об административных правонарушениях — приостановление деятельности на срок до 90 суток.

29 декабря стало известно, что российскую блогершу Настю Ивлееву оштрафовали на 100 тыс. рублей за организацию «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор». Ивлееву признали виновной по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

Ранее в СПЧ призвали прекратить травлю участников «голой» вечеринки.