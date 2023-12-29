48 человек в Тульской области госпитализированы с кишечной инфекцией

48 человек в городе Плавске в Тульской области были госпитализированы с кишечной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Среди госпитализированных были 15 детей. Причиной этого называют попадание воды из канализационных стоков в водопровод. Сообщается, что местные жители до этого видели в проточной воде нечистоты и грязь, и от нее дурно пахло.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре уточнили, что у большинства обследованных выделен норовирус – возбудитель острой кишечной инфекции. При этом за последние сутки новых случаев не зарегистрировано.

«Одним из предполагаемых источников распространения инфекции может быть вода. В этой связи ресурсоснабжающей организации дано предписание о проведении дополнительных санитарно-гигиенических мероприятий по соблюдению санитарных требований при организации водоснабжения и водоотведения в г. Плавске. В отношении ответственных лиц, допустивших нарушение законодательства, возбуждены дела об административных правонарушениях» — сообщили в Роспотребнадзоре.

До этого в детском лагере Тульской области 31 человек заразился золотистым стафилококком.

В Роспотребнадзоре отметили, что передача инфекции произошла из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований в пищевом блоке: на столовых приборах и столах на пищеблоке были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Ранее была обнаружена связь между распространенной кишечной инфекцией и болезнью Альцгеймера.