Восемь человек пострадали из-за сильного прибоя на побережье Калифорнии

Люди пострадали, когда огромная волна обрушилась на пляж неподалеку от Лос-Анджелеса. Об этом сообщает Sky News.

Волна застала врасплох зрителей, оставшихся на берегу Тихого океана ради наблюдения за штормом вопреки предупреждению Национальной метеорологической службы. Специалисты советовали местным жителям не приближаться к воде в ближайшие дни, но некоторые все же пренебрегли этой рекомендацией и пришли на пляж, чтобы сделать эффектные снимки.

В итоге пожарные округа Вентура сообщили, что 28 декабря по меньшей мере восемь человек получили травмы во время большого прилива и оказались в больнице.

Разгул стихии попал на камеру. На получившейся записи видно, как мощный поток воды сбил с ног нескольких человек. Высота волн в тот день, как уточняется, достигала почти восьми метров.

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