Минобороны Польши прокомментировало инцидент с объектом, прилетевшим с Украины

Во время инцидента с неопознанным летательным объектом, прилетевшим с Украины, все объекты безопасности Польши работали правильно. Об этом рассказал министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Reuters.

По его словам, каждый подобный инцидент должен проверяться отдельно.

Неопознанный объект вошел в воздушное пространство Польши, члена НАТО, со стороны Украины. Власти страны сообщили об инциденте после того, как Россия провела одну из своих крупнейших атак на Украину с момента начала вторжения.

«Утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство. <...> И с момента пересечения границы до исчезновения сигнала его наблюдали радары системы ПВО страны», – говорится в статье.

Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание, главной темой которого стало нарушение ее воздушного пространства.

До этого в ВСУ призвали Запад укрепить ПВО Украины после инцидента с НЛО в Польше.

Ранее в Польше заявили, что Украина находится в шаге от краха.