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Российская чиновница отреагировала на слухи о походе на «алкогольный корпоратив» во Дворец детского творчества

Чиновница Пушкарская заявила, что не была на «алкогольном корпоративе» во Дворце творчества

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VK/СМИ Блокнот Ставрополь

Начальник управления образования администрации города Невинномысск Анжелика Пушкарская заявила, что не присутствовала на корпоративе во Дворце детского творчества. По ее словам, опубликованные в СМИ фотографии были сделаны во время другого мероприятия. Пушкарская добавила, что директор Дворца детского творчества получила дисциплинарное взыскание.

«На корпоративе во Дворце детского творчества меня не было. На фото, на котором я изображена, я вручаю благодарственное письмо директору Дворца детского творчества за хорошие показатели в работе в течение 2023 года. Это мероприятие было посвящено подведению итогов года и проходило оно не во Дворце детского творчества. На корпоративы не хожу и проводить не разрешаю, не то время сейчас. За проведение корпоратива и распитие спиртных напитков в образовательной организации директор Дворца детского творчества наказана и получила дисциплинарное взыскание», — сказала она.

Директор Дворца детского творчества в Невинномысске Александра Пегова в разговоре с «Газетой.Ru» назвала недостоверной информацию о проведенном мероприятии.

«Заинтересованные люди могут что угодно сфабриковать, смешать три абсолютно разных дня, абсолютно разные события. Зачем-то всех людей прилепили в одну кучу. Но все это не так», — сказала она.

29 декабря издание «Блокнот-Ставрополь» сообщило со ссылкой на источник, что во Дворце детского творчества в городе Невинномысск прошел «алкогольный корпоратив», на котором присутствовала начальник управления образования администрации Невинномысска. По данным издания, на опубликованных в соцсетях фотографиях с мероприятия были запечатлены бутылки с алкогольными напитками.

Ранее британку уволили с работы после новогоднего корпоратива.

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