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В Псковской области нашли почти полтонны гашиша

В Псковской области изъяли полтонны гашиша стоимостью 800 млн рублей

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ФСБ/РИА «Новости»

Федеральная таможенаня служба (ФТС) России сообщила об изъятии в Псковской области почти полтонны гашиша стоимостью 800 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что две партии наркотика не дали ввезти в РФ сотрудники Северо-Западной оперативной и Псковской таможен совместно с УФСБ России по Псковской области.

«Из незаконного оборота изъято 478 кг наркотика стоимостью свыше 800 миллионов рублей», — сказано в сообщении.

22 декабря сообщалось, что таможенники задержали 100 кг кокаина в порту Санкт-Петербурга. Брикеты с наркотиками обнаружили в грузе из Бельгии. Сотрудники таможни завели два уголовных дела и передали груз в следственные подразделения МВД России на транспорте.

В сентябре официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк рассказала, что около 270 кг наркотиков полиция изъяла у иностранца в подмосковном Наро-Фоминске.

Ранее россиянин сделал 22 тайника с гашишем вдоль железной дороги и попался полиции.

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