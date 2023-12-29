Адвокаты экс-министра Абызова обжаловали приговор

Представители защиты осужденного на 12 лет колонии экс-министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова обжаловали обвинительный приговор. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Преображенского суда Москвы.

«Краткие жалобы на приговор Абызову и другим фигурантам поданы в Преображенский суд Москвы», — рассказали в суде.

Пресс-секретарь суда Алиса Спирина добавила, что еще не все защитники обжаловали приговор.

Абызов получил 12 лет колонии строгого режима и 80 млн рублей штрафа, а остальные фигуранты — от 5 до 12 лет колонии. Фигуранток Яну Балан и Оксану Роженкову отпустили в зале суда, назначив им наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей.

В 2012–2018 годах Михаил Абызов занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Его задержали в 2019 году по обвинению в хищении и выводе крупных сумм за рубеж.

По данным следствия, в 2012-2018 годах обвиняемые похитили денежные средства двух энергетических компаний «Сибирская энергетическая компания» и «Региональные электрические сети» в размере 4 млрд рублей, также их сочли причастными к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности и получением дохода более 32,5 млрд рублей.

Ранее экс-министр Абызов выплатил более 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры.