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Названы самые опасные продукты на новогоднем столе

Инфекционист Шилкина: яйца, мясо и сметана являются самыми опасными на столе

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Depositphotos

Чаще всего на Новый год травятся мясом, яйцами, морепродуктами, сметаной и майонезом. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-инфекционист Домодедовской больницы Ирина Шилкина. Опасными, по ее словам, также являются домашние консервы, сырые овощи и торты.

«Не оставляйте на новогоднем столе продукты до утра. Поставьте их в холодильник и вновь накройте стол 1 января. Так вы минимизируете риски отравления», — посоветовала Шилкина.

Покупая продукты, она рекомендовала не забывать изучать сроки годности и условия хранения.

Доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова до этого отмечала, что салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц после заправки могут храниться лишь шесть часов. По ее словам, майонез и различные соусы значительно сокращают срок хранения блюд, ускоряя процесс развития микроорганизмов.

Напомним, диетологи советуют в качестве альтернативы майонезу для заправки новогодних салатов использовать нежирную сметану или оливковое масло. По их мнению, это сделает блюдо менее вредным.

Ранее врач дала советы, как не переедать в новогодние праздники.

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