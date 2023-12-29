Названы самые опасные продукты на новогоднем столе

Чаще всего на Новый год травятся мясом, яйцами, морепродуктами, сметаной и майонезом. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-инфекционист Домодедовской больницы Ирина Шилкина. Опасными, по ее словам, также являются домашние консервы, сырые овощи и торты.

«Не оставляйте на новогоднем столе продукты до утра. Поставьте их в холодильник и вновь накройте стол 1 января. Так вы минимизируете риски отравления», — посоветовала Шилкина.

Покупая продукты, она рекомендовала не забывать изучать сроки годности и условия хранения.

Доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова до этого отмечала, что салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц после заправки могут храниться лишь шесть часов. По ее словам, майонез и различные соусы значительно сокращают срок хранения блюд, ускоряя процесс развития микроорганизмов.

Напомним, диетологи советуют в качестве альтернативы майонезу для заправки новогодних салатов использовать нежирную сметану или оливковое масло. По их мнению, это сделает блюдо менее вредным.

Ранее врач дала советы, как не переедать в новогодние праздники.