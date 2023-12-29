Петербуржцев предупредили о сильном снегопаде перед Новым годом

За сутки до Нового года в Санкт-Петербурге пройдет сильный снегопад. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на Росгидрометцентр.

В пресс-службе городской администрации сообщили изданию, что предупреждение о «желтом» уровне погодной опасности будет действовать в Петербурге с 18 часов 29 декабря до полуночи 30 декабря.

В это время на улицах города можно будет наблюдать гололедно-изморозевые отложения. К утру и до вечера субботы — с 5 до 17 часов — местами ожидается снегопад.

Пешеходов призвали соблюдать осторожность на дорогах, а водителей, по возможности, отказаться от поездок на личном авто.

В Москве в пятницу, 29 декабря, ожидается небольшой снег, гололедица и потепление до +2°C.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в российской столице составит от 0°C до +2°C. В то же время в городе прогнозируется облачная погода и непродолжительные осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах образуется гололедица.

Ранее стало известно, какая погода ждет москвичей в новогоднюю ночь.