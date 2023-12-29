Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Петербуржцев предупредили о сильном снегопаде перед Новым годом

В Петербурге перед Новым годом пройдет сильный снегопад

close
100%
Дмитрий Ловецкий/AP

За сутки до Нового года в Санкт-Петербурге пройдет сильный снегопад. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на Росгидрометцентр.

В пресс-службе городской администрации сообщили изданию, что предупреждение о «желтом» уровне погодной опасности будет действовать в Петербурге с 18 часов 29 декабря до полуночи 30 декабря.

В это время на улицах города можно будет наблюдать гололедно-изморозевые отложения. К утру и до вечера субботы — с 5 до 17 часов — местами ожидается снегопад.

Пешеходов призвали соблюдать осторожность на дорогах, а водителей, по возможности, отказаться от поездок на личном авто.

В Москве в пятницу, 29 декабря, ожидается небольшой снег, гололедица и потепление до +2°C.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в российской столице составит от 0°C до +2°C. В то же время в городе прогнозируется облачная погода и непродолжительные осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах образуется гололедица.

Ранее стало известно, какая погода ждет москвичей в новогоднюю ночь.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами