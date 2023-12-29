В Белгородской области сработали системы ПВО

Росссийские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили воздушную цель в небе над Белгородской областью. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, воздушная цель была ликвидирована на подлете к административному центру области. Однако никаких сведений о виде летательного аппарата пока не поступало.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — добавил руководитель региональной администрации.

29 декабря украинские военные обстреляли Глушковский район Курской области. Как рассказал губернатор региона Роман Старовойт, под удар попали населенные пункты Теткино и Краснооктябрьский.

Он отметил, что в результате атаки повреждения получили три жилых дома и линия электропередачи (ЛЭП). Ожидается, что специалисты приступят к восстановительным работам, как только в указанном районе станет безопасно.

За день до этого бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) также обстреляли приграничные населенные пункты на территории Курской области. Во время атаки повреждения получили семь домовладений.

Ранее в министерстве обороны РФ раскрыли число украинских дронов, уничтоженных с момента начала специальной военной операции (СВО).