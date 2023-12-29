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Мирошник перечислил самые страшные обстрелы Донецка за год

Мирошник: в Донецке ВСУ ударили по социально значимому гражданскому сооружению

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник перечислил самые страшные обстрелы Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанесенные в 2023 году. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«7 ноября 2023 года ВСУ нанесли удары высокоточными реактивными снарядами западного производства по районному центру труда и социальной защиты в Донецке», — отметил дипломат.

Мирошник уточнил, что били «по одному и тому же месту» три раза. В общей сложности от обстрела пострадал 61 человек, из них восемь спасти не удалось.

По словам посла, если смотреть через призму международного права, то это был удар по социально значимому, посещаемому множеством людей гражданскому сооружению.

«За этим преступлением последовало следующие – это повторные удары по спасателям, медикам и пострадавшим», — резюмировал дипломат.

24 декабря Мирошник заявил, что вопрос трибунала для Киева станет актуальнее с приближением России к победе.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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