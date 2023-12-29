В Крыму сообщили о выплате компенсаций пострадавшим из-за шторма жителям

Правительство Республики Крым получило более 561 тыс. заявлений от местных жителей, имущество которых пострадало в результате шторма. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Сергей Аксенов.

Он отметил, что власти уже рассмотрели и приняли положительное решение по 331 тыс. заявлений. При этом общая сумма предоставленных гражданам компенсаций превысила 800 млн рублей.

«Выплату компенсаций планируется завершить до 15 февраля 2024 года», — уточнил Аксенов.

Глава Крыма обратил внимание, что к текущему моменту финансовую помощь получили все граждане, полностью утратившие свое имущество из-за удара стихии. То же касается людей, которые лишились части имущества, уточнил он.

26 ноября на Черноморское побережье обрушился шторм, признанный самым мощным за всю историю наблюдений. В тот момент скорость порывов ветра достигала отметки в 144 км в час.

Как рассказал министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев, ущерб от последствий удара стихии в регионе достиг отметки в 39,7 млрд рублей. Тем не менее он подчеркнул, что указанная сумма является предварительной.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о масштабах разрушений в регионе после шторма.