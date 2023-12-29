Названы самые распространенные ошибки при уходе за лежачими родственниками

Главная медицинская сестра сети клиник «Евроонко» Валентина Мишина в беседе с РИАМО рассказала о правилах, которые необходимо соблюдать при уходе за лежачими и маломобильными родственниками. В первую очередь, по ее словам, нужно следить за эргономикой помещения, чтобы минимизировать необходимость в посторонней помощи и снизить риски падения.

«В комнате не должно быть хаоса и нагромождений, проводов на полу, а середину комнаты необходимо всегда оставлять свободной для того, чтобы не создавать препятствий при перемещении, в том числе на кресле-каталке или ходунках. Все предметы первой необходимости, такие как поильник, мобильный телефон или кнопка вызова, должны быть расположены максимум на расстоянии вытянутой руки», — объяснила медсестра.

Важно также проветривать помещение и следить за влажностью воздуха, продолжила она. Многие, по ее словам, боятся открывать окно, так как опасаются, что лежачий родственник простудится. Однако свежий воздух необходим. Если больного невозможно переместить в другую комнату при проветривании, его нужно утеплить, накрыв одеялом, а также надев шапку и шарф, отметила специалист.

Управляющий директор управления методологии и компетенций «СберСтрахования жизни» Наталья Тарасова до этого рассказала, как создать систему ухода за пожилыми людьми. По ее словам, во многих странах уже действуют специальные страховые продукты, цель которых — обеспечить достойный уровень поддержки и медицинской помощи для людей преклонного возраста. Пора внедрить эти практики и у нас, подчеркнула эксперт.

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