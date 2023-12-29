Пьяная компания устроила разборки с пистолетом в российском городе

В Нижневартовске на камеру подъезда одного из домов города попали разборки подвыпившей компании. Видео опубликовал Telegram-канал «N1 • Первый Нижневартовский».

Инцидент произошел 28 декабря. По данным каналам, две пары молодых людей людей устроили застолье, во время которого две девушки поссорились. Молодые люди стали защищать своих спутниц. Из квартиры они переместились на улицу, в какой-то момент один из мужчин достал пистолет и угрожал им оппоненту.

Ранее в Новосибирске мужчина открыл стрельбу по детскому тренеру по самбо.