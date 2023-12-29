Во Франции молодой человек за ночь поджег 25 машин

Полицейские на западе Франции задержали молодого человека, который в ночь на 27 декабря поджег 25 машин на улицах коммуны Туар на западе Франции. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Как заявил прокурор Жюльен Ваттеблед, у следователей быстро возникли подозрения относительно мужчины, которого видели ночью неподалеку от мест, где происходили поджоги. Уточняется, что мужчину задержали «менее чем через 24 часа» после происшествия.

Какие именно машины пострадали от огня, не уточняется. По данным телеканала, задержанному 18 лет и ближайшие 10 лет он может провести в тюрьме, если его вина будет доказана.

До этого в Омске военный суд приговорил 46-летнего мужчину к 15 годам колонии строгого режима за серию поджогов и попытку вывести из строя трансформаторную подстанцию, питающую дома, промышленные объекты и противотуберкулезный диспансер.

В ноябре МВД Белоруссии сообщало, что в Бресте женщина под воздействием мошенников с Украины подожгла два автомобиля и дом.

Ранее облитый грязью астраханец из мести поджег автомобиль.