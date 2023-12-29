Россиян предупредили о вреде искусственно выведенной рыбы

В магазинах под видом дикой морской рыбы часто продается искусственно выведенная рыба, которая вредна для человека. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

«То, что написано лосось, семга, это не семга. Это искусственно выведенная рыба. Она выводилась очень долго учеными. Это генная инженерия, когда крупные компании совмещали разные удачные гены, чтобы вывести рыбу, которая может жить в большом скоплении, которая быстро растет, которая не дохнет в грязной воде, живучая», — объяснил он.

По его словам, в такой рыбе могут содержаться антибиотики, которые помогают бороться с болезнями и придают ей цвет. При этом эксперт уточнил, что в России есть своя дикая рыба.

«У нас моря, океаны с диким лососем, который во всем мире ценится гораздо выше. Он ценится во всем мире, но не ценится в России, что удивительно. И мы по-прежнему скупаем эту гадость», — сказал Миронов.

Гендиректор группы «Инарктика» Илья Соснов до этого говорил, что рестораны в России платят больше за отечественного лосося, чем за чилийского. По его словам, с введения Россией в 2014 году продэмбарго, перекрывшего поставки рыбы из стран ЕС, Норвегии и Исландии, самый дорогой лосось на российский рынок поставляли Фарерские острова.

Теперь из крупных импортных поставщиков на российском рынке остается только Чили. Однако чилийская рыба приезжает замороженная, поэтому рынок платит премию за нашу рыбу относительно чилийской.

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