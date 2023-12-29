В городе Запорожье произошла третья серия взрывов

Новые взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Подробностей не приводится. Ранее стало известно о двух сериях взрывов в городе.

До этого мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что на объекте критической инфраструктуры после взрывов в городе произошел пожар.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога действует на всей территории Украины.

Также поступали сообщения о взрывах в городе Черкассы.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что в городе зафиксированы не менее шести взрывов.

По имеющимся данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.