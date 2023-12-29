Шеф-повар рассказал, какие соусы можно приготовить для заправки новогодних салатов

Майонез чаще всего используется для заправки новогодних салатов, однако, он не входит в число самых полезных продуктов. О том, чем его заменить, в беседе с Pravda.Ru рассказал шеф-повар ресторана «Леман» Григорий Малышев.

Эксперт напомнил, что майонез делают из масла, желтков и горчицы, поэтому подобный соус можно приготовить самостоятельно. Чтобы снизить его жирность, масло можно заменить на воду или огуречный рассол. В качестве заправки также подойдет греческий термойогурт, в него можно добавить желтки, лимонную кислоту, сахар, соль.

Для оливье и рыбы подойдет соус «тартар» на основе сметанных заправок, отметил специалист. Для него нужны укроп, соленые огурцы и горчица. Еще один вариант — сделать заправку на основе сливок.

«Взять сливки, можно добавить уксус виноградный, либо яблочный, чтобы был не такой резкий и с приятным ароматом, добавить капельку сахара, перемешать. И будет у вас густая сметана. Вы можете такой домашней сметаной заправлять любые салаты», — заключил Малышев.

Руководитель направления микробиологии компании «Новабиом» Софья Цветикова до этого говорила, что майонез является самым опасным ингредиентом в оливье, которое стало традиционным блюдом на новогоднем столе. Она пояснила, что в жирных соусах очень легко размножаются бактерии золотистого стафилококка.

Ранее бренд-шеф рассказал, как приготовить «Оливье» с майонезом на соке мандаринов.