Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Приморье вандал спилил верхушку пихты в сквере, его ищут

Во Владивостоке ищут мужчину, спилившего в сквере верхушку у пихты

close
100%
«Дирекция общественных пространств Владивостока»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Дирекция общественных пространств Владивостока»

Во Владивостоке разыскивают вандала, который спилил у пихты верхушку. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции общественных пространств Владивостока.

Инцидент произошел 27 декабря в сквере на улице Русской и попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах мужчина, предположительно 35-45 лет, среднего роста и телосложения, остановился у скамейки в сквере, вытащил пилу и спилил верхушку дерева. С собой нарушитель макушку не забрал. Предположительно ее забрала из сквера женщина, которая проходила там получасом позже.

Вандал был одет в темную зимнюю куртку с капюшоном, темную вязанную шапку со светлой полосой, темные штаны и светлые кроссовки. Дирекция парков готовит заявление в полицию, нарушителя разыскивают.

Ранее в Омске мужчина спилил елку в соседнем дворе и подарил возлюбленной.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами