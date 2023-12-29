В Приморье вандал спилил верхушку пихты в сквере, его ищут

Во Владивостоке разыскивают вандала, который спилил у пихты верхушку. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции общественных пространств Владивостока.

Инцидент произошел 27 декабря в сквере на улице Русской и попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах мужчина, предположительно 35-45 лет, среднего роста и телосложения, остановился у скамейки в сквере, вытащил пилу и спилил верхушку дерева. С собой нарушитель макушку не забрал. Предположительно ее забрала из сквера женщина, которая проходила там получасом позже.

Вандал был одет в темную зимнюю куртку с капюшоном, темную вязанную шапку со светлой полосой, темные штаны и светлые кроссовки. Дирекция парков готовит заявление в полицию, нарушителя разыскивают.

Ранее в Омске мужчина спилил елку в соседнем дворе и подарил возлюбленной.