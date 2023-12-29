По всей Украине объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

До этого сигнал тревоги звучал на большей части страны за исключением западных областей. В 8:05 сирены включились повсеместно.

Утром в пятницу, 29 декабря, стало известно о серии взрывов в городе Днепре (ранее — Днепропетровск). По информации украинского издания «Зеркало недели», произошли не менее трех взрывов. Других подробностей в публикации не привели. Затем взрывы в Днепре повторились.

Издание также рассказало о взрывах в Полтавской области. По предварительным данным, в регионе работает система противовоздушной обороны.

До этого поступали сообщения о взрывах в городе Черкассы.

Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что не менее шести взрывов зафиксировали в городе.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.