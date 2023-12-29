В Черкассах произошли взрывы

Взрывы произошли в городе Черкассы. Об этом написало украинское издание «Зеркало недели».

Подробностей происшедшего в публикации не привели. На данный момент воздушная тревога объявлена в 16 регионах Украины.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что не менее шести взрывов зафиксировали в городе.

Также в ночь на 29 декабря в Одесской области произошли взрывы.

Накануне в Херсоне сообщили о нескольких взрывах. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель назначенной Киевом администрации населенного пункта Роман Мрочко. По его словам, громкие звуки были слышны в прибрежной зоне города. В первую очередь речь идет о Днепровском районе.

До этого украинское издание Klymenko Time опубликовало информацию о взрывах в населенном пункте Миргороде, расположенном в Полтавской области. Однако никакая дополнительная информация, включая количество взрывов, не известна.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.