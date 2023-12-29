Ветеринар рассказал, чем опасны для животных новогодние елка и украшения

Елка, игрушки и другие новогодние аксессуары часто привлекают внимание домашних животных. И нередко питомцы пробуют их на зуб. Какую угрозу несут новогодние украшения для животных и как не навредить, оказывая первую помощь, «Газете.Ru» рассказал Константин Еремеев, врач-хирург Vetcity Clinic.

«При виде дерева и блестящих украшений у кошек активизируется охотничий инстинкт. Зачастую питомцы увлекаются игрой и проглатывают елочный дождик, мишуру. Эти длинные ленты, проходя по желудочно-кишечному тракту, в буквальном смысле могут порезать внутренние стенки органов. Также есть риск, что украшения спутаются внутри и вызовут непроходимость в пищеводе, желудке или кишечнике. Извлечь такой инородный предмет сможет только ветеринарный врач-хирург», — сказал Еремеев.

Собаки, в свою очередь, могут погрызть стеклянные игрушки или гирлянду. В первом случае животному угрожает травма ротовой полости и попадание осколков в ЖКТ, во втором — удар током, если прибор включен в сеть.

«У щенков есть период познавания мира, когда они пробуют на зуб все предметы подряд. А иногда причиной такого поведения становятся хронические заболевания ЖКТ или психоэмоциональные проблемы, например, когда собака не вырабатывает свою энергию. Поэтому позаботьтесь о безопасности новогодних украшений для питомца и если вы замечали за ним излишний интерес к несъедобным предметам, постарайтесь исправить это вместе с врачом, кинологом, зоопсихологом», — посоветовал он.

Если кошки или собаки решат погрызть ветки, хвоя может травмировать слизистые ротовой полости и попасть внутрь. В лучшем случае животное проглотит пару иголок и они выйдут естественным путем.

«Если питомец съел посторонний предмет, важно не навредить, оказывая первую помощь. Например, крайне опасно тянуть кончик елочного дождика или мишуры, торчащий из заднего прохода: можно сильно травмировать кишечник. На практике я периодически слышу, что владельцы дают питомцам вазелиновое масло, чтобы инородный предмет скорее вышел из ЖКТ. Но если животное будет сопротивляться и средство случайно попадет в легкие, есть риск развития пневмонии: масло не всасывается в легких и как пленка перекрывает кислород», — предупредил врач Еремеев.

По словам ветеринара, также не рекомендуется плотно кормить питомца, чтобы предмет поскорее вышел естественным путем. Если животному все-таки понадобится помощь ветеринара, врачу придется потратить ценное время на промывание желудка.

При травмах ротовой полости можно попытаться аккуратно извлечь застрявшие осколки или иголки пинцетом. Также можно набрать в шприц Мирамистин или Хлоргексидин, опустить голову питомца вниз и орошить ротовую полость — чтобы жидкость не попала внутрь. Такая первая помощь применима, только если питомец спокойный и не сопротивляется.

В случае с травмами ротовой полости и попаданием предметов в ЖКТ, лучше не ждать появления негативных симптомов и сразу обратиться в ветеринарную клинику. Чем дольше предмет находится в пищеводе, желудке или кишечнике, тем больше урона для слизистой он наносит, резюмировал хирург.

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