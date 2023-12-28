Пытавшемуся угнать самолет ВКС России полковнику ВСУ предъявили обвинение

Прокуратура Киева предъявила новое обвинение полковнику вооруженных сил Украины (ВСУ) Роману Червинскому, который летом 2022 года пытался угнать самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России. По данным пресс-службы ведомства в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), теперь его обвиняют в мошенничестве.

«Гражданина Украины подозревают в попытке завладения чужим имуществом с помощью обмана в особо крупном размере, совершенном по предварительному сговору группой лиц», — говорится в сообщении.

В посте прокуратуры имени подозреваемого не указано. По данным источника издания «Украинская правда», речь идет именно о Червинском.

По версии следствия, Червинский под видом сотрудника налоговой службы обещал бизнесмену за $100 тыс. помощь в возвращении арестованной на таможне в Одессе партии сигарет. В прокуратуре уточнили, что по данному делу следствие еще продолжается.

В середине декабря суд продлил Червинскому срок содержания под стражей до 10 февраля 2024 года. Его задержали в апреле 2023 года по обвинению в госизмене и превышении служебных полномочий.

Согласно официальной информации Службы безопасности Украины (СБУ), Червинский с группой украинских военных пытался угнать самолет ВКС России. В результате его действий, по версии ведомства, российская армия получила информацию для нанесения ракетного удара по аэродрому Канатово в Кировоградской области летом 2022 года.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники утверждала, что Червинский также являлся координатором атаки на газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».

Ранее была описана роль Червинского в деле 2020 года, когда бойцов ЧВК «Вагнер» «заманили» в Белоруссию.