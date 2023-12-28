Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пытавшемуся угнать самолет ВКС России полковнику ВСУ предъявили обвинение

В Киеве пытавшегося угнать самолет ВКС России военного обвинили в мошенничестве

close
100%
Телеграм-канал Политика Страны

Прокуратура Киева предъявила новое обвинение полковнику вооруженных сил Украины (ВСУ) Роману Червинскому, который летом 2022 года пытался угнать самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России. По данным пресс-службы ведомства в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), теперь его обвиняют в мошенничестве.

«Гражданина Украины подозревают в попытке завладения чужим имуществом с помощью обмана в особо крупном размере, совершенном по предварительному сговору группой лиц», — говорится в сообщении.

В посте прокуратуры имени подозреваемого не указано. По данным источника издания «Украинская правда», речь идет именно о Червинском.

По версии следствия, Червинский под видом сотрудника налоговой службы обещал бизнесмену за $100 тыс. помощь в возвращении арестованной на таможне в Одессе партии сигарет. В прокуратуре уточнили, что по данному делу следствие еще продолжается.

В середине декабря суд продлил Червинскому срок содержания под стражей до 10 февраля 2024 года. Его задержали в апреле 2023 года по обвинению в госизмене и превышении служебных полномочий.

Согласно официальной информации Службы безопасности Украины (СБУ), Червинский с группой украинских военных пытался угнать самолет ВКС России. В результате его действий, по версии ведомства, российская армия получила информацию для нанесения ракетного удара по аэродрому Канатово в Кировоградской области летом 2022 года.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники утверждала, что Червинский также являлся координатором атаки на газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».

Ранее была описана роль Червинского в деле 2020 года, когда бойцов ЧВК «Вагнер» «заманили» в Белоруссию.

Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами