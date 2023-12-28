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Включение песни Сердючки в магазине Петербурга объяснили DDoS-атакой

«Галамарт» назвал DDoS-атаку причиной включения песни Верки Сердючки в магазине

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Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/Reuters

В «Галамарте» объяснили DDoS-атакой включение в зале магазина в Санкт-Петербурге песни украинского артиста Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка. Комментарий появился в Telegram-канале торговой сети.

«На наш digital-плейлист была произведена DDoS-атака. Это стало причиной появления в списке композиций нежелательных музыкальных треков», — говорится в сообщении.

В компании заверили, что со стороны сотрудников магазина и покупателей последовала оперативная реакция — композиция была выключена. «Проблема решена. Мы приносим извинения всем, кого оскорбила эта ситуация», — добавил представитель «Галамарта».

Днем 28 декабря зампред Мосгордумы Андрей Медведев рассказал, как врач, приехавший в Петербург со специальной военной операции (СВО), услышал композицию Верки Сердючки в магазине на проспекте Ветеранов.

Он пожаловался на песню «Гулянка», которую Данилко выпустил в 2003 году. Композиция исполняется на русском языке, однако в одной из строк цитируется гимн Украины.

Ранее в Госдуме оценили наказание россиян за исполнение песен Сердючки.

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