На свердловской трассе мужчина сбил пожилого россиянина

На трассе Екатеринбург–Нижний Тагил–Серов произошла авария. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел на 82-м километре дороги. По предварительной информации, водитель автомобиля марки Mazda двигался со стороны Екатеринбурга по левой полосе. В этот момент дорогу переходил 85-летний пенсионер.

В результате мужчина был сбит. Медики россиянину помочь не смогли.

По словам самого водителя, он не смог заметить пешехода из-за недостаточной видимости. Мужчина попытался затормозить, но предотвратить аварию не смог.

Сообщается, что водитель находится за рулем уже 27 лет. К ответственности его привлекали 167 раз, 125 штрафов мужчина не оплатил.

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