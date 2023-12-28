В нише шасси прилетевшего в Париж самолета нашли мужчину

В нише шасси самолета, приземлившего в парижском аэропорту Орли, нашли едва живого мужчину. Об этом пишет Le Matin.

Отмечается, что рейс прибыл из алжирского города Оран. 20-летний безбилетный «пассажир» был обнаружен в состоянии сильного переохлаждения.

Подобные случаи неоднократно встречались в истории авиации. В 2017 году сообщалось, что подросток совершил перелет в аэропорт нигерийского города Лагос, спрятавшись в отсеке для шасси пассажирского Boeing 747. Юный экстремал, которому около 15 лет, остался в живых, несмотря на то что полет в Нигерию из Великобритании проходил на высоте более 9 тысяч метров, где температура составляет минус 50 ºC. В 2014 году американский подросток выжил после пятичасового перелета из штата Калифорния на Гавайские острова, находясь в отсеке шасси пассажирского самолета Boeing 767.

Ранее пассажир в Венесуэле пытался улететь на стойке шасси.