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У самолета российской авиакомпании отказала навигация в воздухе

Aviaincident: у самолета российской авиакомпании отказала навигация в воздухе

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У самолета российской авиакомпании Utair с пассажирами на борту в воздухе отказала навигация. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Маршрут полета был из Тюмени в Урай 27 декабря.

«После взлета при начале разворота пропали показания части навигационных систем. Экипаж принял решение о возврате в аэропорт вылета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что посадка прошла благополучно.

Накануне сообщалось, что двое россиян в состоянии алкогольного опьянения попытались угнать самолет при заходе на посадку в аэропорту Ульяновска. Отмечается, что при заходе на посадку в аэропорту назначения, экипаж доложил о паре пассажиров в состоянии алкогольного опьянения, которые планируют захватить самолет. Экипаж также запросил наряд полиции к прибытию воздушного судна. Посадка прошла благополучно.

6 декабря сообщалось, что самолет из Южно-Сахалинска незапланированно сел в Чите из-за инсульта у пассажира.

Ранее сообщалось, что десяткам самолетов авиакомпаний РФ грозит арест за рубежом.

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