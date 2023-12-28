Сестра пыталась отравить родного брата водкой ради квартиры на Ямале

Россиянка подготовила покушение на брата, чтобы получить его квартиру в Лабытнанги. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Имеющая судимость женщина подговорила своего собутыльника отравить ее брата во время застолья, надеясь получить его жилплощадь по наследству.

«В обмен на помощь она обещала предоставить ему право жить в этой квартире», – утверждает источник.

20 декабря план злоумышленницы почти осуществился. Она незаметно добавила родственнику в водку муравьиный спирт и различные медикаменты, пока тот распивал спиртное с ее подельником. Однако медикам все же удалось спасти мужчину с отравлением.

Подозреваемых задержали, 27 декабря в отношении женщины и ее приятеля было возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин поджег дом, чтобы напугать свою подругу.