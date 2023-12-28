Вильфанд объяснил, почему прогноз погоды на новогоднюю ночь поменялся за два дня

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд объяснил «Газете.Ru», что прогноз погоды на новогоднюю ночь и первые дни нового года изменился за пару дней из-за «хаотичности» в атмосфере. Он отметил, что прогноз погоды не бывает точным даже на ближайшие сутки.

«Прогноз погоды потому и называется прогноз, что это не точный расчет. Те знания, которые сейчас накоплены у метеорологов, позволяют прогнозировать погоду с уверенностью, с оправдываемостью на ближайшие сутки на 96%, на пятые сутки на 89%. То есть каждый десятый прогноз, если говорить о пятых сутках, не оправдывается… Успешность прогноза на пятые сутки сейчас такая же, как 50 лет назад на первые сутки. Прогноз никогда не может быть точным даже на ближайшие сутки, потому что в атмосфере всегда существует хаотичность. Тот факт, что с каждым пятилетием, десятилетием улучшается качество прогноза, не означает, что через миллион лет он будет абсолютно точным», — сказал он.

Вильфанд добавил, что предсказать случайные изменения за пять дней в этот раз было невозможно, а температура должна была быть от -4 до +1° С. По его словам, в канун Нового года понижение температуры будет резким.

«Со вчерашнего дня наши отечественные модели общей циркуляции атмосферы начали демонстрировать изменения. Циклон, который обуславливает теплую погоду, уходит на восток, и в его тылу будет проникать уже арктический воздух. Сейчас вырисовывается ситуация, когда воздушные массы с северо-востока, с Новой земли, с Карского моря будут поступать в тылу уходящего циклона. Давление подрастет, но существенных осадков не ожидается. 30 числа прогнозируется оттепельная погода: ночью от 0 до +2 °С, днем +2-4 °С. Температура на восемь градусов выше нормы. Затем 31 ночью тоже вполне комфортно — от 1 до 3 градусов мороза. Утром будет такая же температура. И затем, по расчетам, которые мы сейчас ведем через каждые три часа, начинает поступать холодный воздух, и 31 числа к 21 часу температура понизится на десять градусов — уже будет около -10 °С. Дальнейшее понижение температуры в течение ночи приведет к тому, что в Москве она будет в диапазоне минуса 10-15 °С. На самом юго-востоке до минус 18°С. Второго января дальнейшее понижение температуры, уже и днем, и ночью минус 12-17 °С. И только третьего числа температура будет от минус 20 до 25 °С ночью, а днем — около минус 15 °С», — пояснил он.

Синоптик уточнил, что предстоящая новогодняя ночь станет одной из самых холодных в XXI веке.

«Будет еще выпущено предупреждение, что с 1 по 5 января температура будет ниже нормы на 7-10 градусов… Когда такое резкое понижение температуры происходит, необходимо, чтобы ТЭЦ подготавливали субстанцию, которая поступает в наши батареи, определенной температуры. Это можно сделать только если начать работу за 36-48 часов. Если предупредить за два часа, мы бы подрагивали в новогоднюю ночь. Батареи были бы прохладные, если бы они были ориентированы на ноль градусов. Начиная с начала века, с 2000 года, самая холодная новогодняя ночь была в 2003 году — минус 15,4 °С была. Следующая самая холодная ночь была в 2016 году — минус 11,6 °С. Нынешняя новогодняя ночь точно войдет в тройку самых холодных в этом веке», — подчеркнул он.

26 декабря Вильфанд в беседе с «Интерфаксом» сообщал, что в последние дни 2023 года, новогоднюю ночь и 1 января температура воздуха в Москве будет около нуля. При этом, по предварительным расчетам, со 2 января в столичном регионе ожидалось небольшое понижение температуры до отрицательных значений.

28 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в новогоднюю ночь температура воздуха опустится до -14 °С. В свою очередь, Гидрометцентр РФ выпустил предупреждение о том, что с 3 января в Москве и Подмосковье ожидается мороз до -25°С.

Ранее в Гидрометцентре назвали число погодных рекордов, побитых в РФ в 2023 году.