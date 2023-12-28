Суд оштрафовал россиянина, который был пьян и перепутал дом и квартиру

Житель Осы Пермского края пытался попасть в чужую квартиру, перепутав дом из-за алкогольного опьянения. Об этом говорится на сайте Осинского районного суда.

Жильцы дома на улице Пугачева испугались неизвестного, который матерился и с ожесточением стучал в двери, находясь в подъезде и пытаясь проникнуть в жилое помещение. В итоге соседи обратили внимание на его поведение и обратились в полицию, однако хулиган не стал реагировать на требования прибывших полицейских.

Тем не менее на мужчину составили протокол об административном правонарушении. На суде пермяк признал свою вину и пояснил, что был пьян, поэтому перепутал дом и квартиру. В качестве наказания за нарушение общественного порядка его оштрафовали на тысячу рублей.

Ранее девушка обнаружила на своем диване спящего незнакомца и вышла за него замуж.