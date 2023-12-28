В Чувашии поймали мужчину, который перевозил более 26 килограммов наркотиков в машине

В Чувашии сотрудники ГИБДД остановили машину с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на трассе в Комсомольском муниципальном округе. В багажнике автомобиля марки Toyota правоохранители нашли 15 пакетов и 65 свертков с различными порошками. Всего они обнаружили более 26 килограммов мефедрона и 68 граммов амфетамина.

Выяснилось, что водитель является жителем Нижнего Тагила. Ранее он был судим за мошенничество и превышение должностных полномочий. В отношении мужчины возбудили новое дело по статье о незаконном производстве, сбыте и пересылке запрещенных веществ. Он может получить до 12 лет колонии.

Ранее в Москве задержали 20-летнего Вандама с наркотиками.