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В Петербурге осудили фигуранта дела о скупке квартир по наследству

Суд в Петербурге дал условный срок фигуранту дела о хищении шести квартир

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Depositphotos

Бывший сотрудник правоохранительных органов Санкт-Петербурга Анатолий Лысенко, ставший фигурантом дела о скупке недвижимости по наследству, получил условный срок. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы городских судов.

В заявлении указано, что соответствующее решение принял Смольнинский районный суд. Инстанция признала мужчина виновным в мошенничестве в особо крупном размере, уточняется в публикации.

По данным следствия, в 2012 году Лысенко вместе с сообщником создал организованную преступную группу (ОПГ) ради получения прибыли за счет скупки квартир обманным путем. Речь идет о недвижимости, которая принадлежала пожилым и одиноким гражданам.

Как подчеркивается в публикации, осужденный сотрудник правоохранительных органов выполнял роль организатора и непосредственного руководителя группы. Пользуясь своим служебным положением, мужчина получал информацию о потенциальных жертвах и их собственности.

«ОПГ действовала с 01.01.2012 и до момента пресечения ее деятельности правоохранительными органами <...> 28.09.2017», — говорится в заявлении.

Согласно информации следствия, всего за это время Лысенко вместе с сообщником похитили шесть квартир. Их общая стоимость превышает 28 млн рублей, отметили в пресс-службе петербургских судов.

В связи с этим инстанция приговорила мужчину к шести годам лишения свободы условно и обязала выплатить штраф в размере 800 тыс. рублей. Испытательный срок составил четыре года.

Ранее в Санкт-Петербурге директор строительной фирмы получил срок за хищение денег у российского министерства обороны.

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