В Петербурге мужчина попал в больницу после ранения ножом в автобусе

В Петербурге мужчину госпитализировали после того, как в автобусе его ударили ножом. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Оба мужчины зашли в автобус на станции Купчино. По словам очевидцев, они были пьяными и не знали друг друга до момента встречи в транспорте.
В салоне между ними завязался словесный конфликт, который перерос в драку. В результате один из участников напал на другого с ножом, он нанес оппоненту несколько травм.
На остановке пострадавшего ожидала скорая помощь. У мужчины диагностировали рану шеи, ранение правой кисти.
Второго мужчину задержали. В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
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