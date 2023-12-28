В Петербурге мужчина попал в больницу после ранения ножом в автобусе

В Петербурге мужчину госпитализировали после того, как в автобусе его ударили ножом. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Оба мужчины зашли в автобус на станции Купчино. По словам очевидцев, они были пьяными и не знали друг друга до момента встречи в транспорте.

В салоне между ними завязался словесный конфликт, который перерос в драку. В результате один из участников напал на другого с ножом, он нанес оппоненту несколько травм.

На остановке пострадавшего ожидала скорая помощь. У мужчины диагностировали рану шеи, ранение правой кисти.

Второго мужчину задержали. В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

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