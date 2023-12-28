Фонд-соучредитель ордена царевича обратится к Патриарху Кириллу в связи с упразднением награды

Дмитрий Лиханов, председатель «Российского детского фонда» — учредителя ордена благоверного царевича Димитрия, рассказал «Газете.Ru», что для него стало абсолютной неожиданностью упразднение награды Русской православной церковью. Он предположил, что причиной такого решения стал его отказ от передачи награды в пользу РПЦ во время встречи с главой наградного отдела митрополитом Рязанским Марком.

«Митрополит Марк, который возглавляет наградной отдел, в повелительном тоне попросил, чтобы «Российский детский фонд» отказался от этой награды в пользу РПЦ. Я сказал, что не вижу для этого оснований и должен сделать сначала юридический запрос в Минюст. Они мне ответили, что, по словам присутствующих там чиновников, у двух общественных организаций не может быть одной награды совместной. Я сделал запрос в Минюст, получил от них ответ официальный о том, что это не разрешено и не запрещено — на усмотрение самих организаций по закону, которому подчиняется и наша общественная организация, и РПЦ. Я послал официальный ответ митрополиту Марку, видимо, это его не удовлетворило. Он пошел таким путем введения в заблуждение фактически. Считаю, что это отмщение за неповиновение от митрополита Рязанского Марка», — сказал он.

Лиханов отметил, что награду за время ее существования получили 300 человек, 60 дипломов Патриарх Кирилл подписал лично. При этом в решении, опубликованном РПЦ, сказано, что за период с 2018 по 2022 год награждены были 18 человек. Лиханов ответил, что цифры не соответствуют действительности.

«Я понимаю причины этой ошибки или введения в заблуждения, не знаю, как ее назвать лучше. Дело в том, что писали представление по положению об этой награде как «Российский детский фонд», так и патриархия. Вот со стороны патриархии я допускаю, что было представление на награду 18 человек за все это время. Патриархия не часто награждала своих священников этой наградой, остальные все из 300 человек, это были люди, представления на которых писал «Российский детский фонд». Был награжден Лео Бокерия, Даниил Гранин, бывший председатель совета министров Рыжков, Сергей Шойгу и президент Белоруссии Лукашенко», — пояснил он.

Лиханов подчеркнул, что несмотря на решение РПЦ, награду продолжат вручать от имени фонда. Он напомнил, что орден учредил бывший Патриарх Алексий II, а все эти годы ее подписывал и благословлял Патриарх Кирилл.

«Мы сожалеем, что РПЦ приняла такое решение. Будем продолжать награждать этой наградой теперь от фонда. Спасибо за все владыке Марку. Мы награждали достойных людей, и с этим соглашался патриарх Кирилл. А до этого с этим соглашался патриарх Алексий, и люди все были достойные, уважаемые в стране», — сказал он.

Председатель фонда добавил, что после общения с Митрополитом Марком писал письма Патриарху Кириллу с предложением сохранить для ордена статус-кво, но его письма остались без ответа. По его словам, патриархия финансово не участвовала ни в производстве орденов, ни в подготовке церемоний награждения.

«Производство этих недешевых наград оплачивал фонд, ни разу патриархия нам не предложила поучаствовать финансово в этом деле. Мы готовили дипломы, церемонию награждения, готовили сами медали. Мы готовы были наградить любое количество священников, священнослужителей РПЦ и других достойных людей, по представлению патриарха. Но РПЦ ничего не сделала, чтобы развивать это. Мне тоже жалко. Когда это только началось, я написал несколько писем на эту тему, но ответа не получил. В одном из последних писем я предлагал просто сохранить статус-кво этой награды, ничего не предпринимать – как награждали, так и награждать ее в дальнейшем. Видимо, авторитет Владыки Марка был сильнее моего слова. Я напишу письмо Патриарху с сожалениями в связи с этим, но думаю, оно, скорее всего, не дойдет до адресата», — заключил он.

Накануне, 27 декабря, синод Русской православной церкви (РПЦ) принял решение об упразднении ордена царевича Димитрия.

Орден благоверного царевича Димитрия, имеющий три степени, был учрежден 29 сентября 1997 года по решению патриарха Алексия II совместно с Российским детским фондом. Им награждались граждане и организации за выдающиеся заслуги в деле попечения и защиты детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в первую очередь инвалидов, сирот и беспризорников.

Ранее Патриарх Кирилл заявил о вреде психологии для священников.