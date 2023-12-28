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В Кабардино-Балкарии задержали мужчину, 10 лет назад пытавшегося изнасиловать школьницу

В Кабардино-Балкарии мужчина вломился в дом и попытался изнасиловать школьницу

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Кабардино-Балкарии задержали мужчину, который проник в чужой дом и попытался изнасиловать 15-летнюю девочку. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ».

Инцидент произошел еще в сентября 2013 года в поселке Чегем-2. Неизвестный вломился в дом к 57-летнему мужчине и ударил его топором. После этого злоумышленник зашел в соседнюю комнату и набросился на 15-летнюю дочь хозяина. Девочка стала активно сопротивляться, и ее младшие братья проснулись. В итоге нападавший скрылся, не успев изнасиловать несовершеннолетнюю.

Подозреваемого искали 10 лет, в итоге в преступлении признался рецидивист, неоднократно судимый по наркотическим статьям. Теперь его обвиняют в незаконном проникновении, приготовлении к преступлению и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Ранее мужчина похитил девятилетнюю девочку во время прогулки в парке и насиловал двое суток.

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