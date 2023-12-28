В Якутии опровергли установку скульптуры Снегурочки с лицом Бориса Ельцина

В Якутии опровергли сообщения о том, что в селе Майя Мегино-Кангаласского района установили снежную скульптуру Снегурочки с лицом, напоминающим первого президента России Бориса Ельцина. Об этом рассказало издание SakhaDay.

«Это какой-то шутник сфотошопил нашу незавершенную снежную скульптуру и распространил в сеть. Наша Хаарчаана (якутская Снегурочка. – ред.) выглядит совсем не как Ельцин. Работа почти завершена», — пояснил глава села Майя Алексей Неустроев.

Финальный вариант скульптуры, по уверению SakhaDay, не напоминает лицом Бориса Ельцина. Издание поясняет, что из-за особенности рыхлого материала снежные скульптуры принято мастерить массивными, без тонких деталей.

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