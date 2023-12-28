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В Мытищах полицейский патруль сопроводил в лес кабана, вышедшего на трассу

Полицейские сопроводили в лес дикого кабана, оказавшегося на эстакаде в Мытищах

Полицейский патруль сопроводил в лес дикого кабана, который вышел на трассу в подмосковном городе Мытищи. Видеозапись с места инцидента появилась в Telegram-канале «RT на русском».

На кадрах видно, как животное неспешно бредет по эстакаде Фрунзе-Мира. При этом рядом с кабаном едет автомобиль правоохранительных органов, который не дает зверю выбежать на середину проезжей части и попасть под колеса других транспортных средств.

В результате полицейский патруль успешно сопроводил кабана до ближайшего леса. Животное покинуло трассу, после чего стражи порядка отправились дальше по своим делам.

10 ноября в подмосковном городе Мытищи заметили стаю диких кабанов, которая состояла сразу из 10 особей. Животные некоторое время бродили по населенному пункту, после чего остановились на детской площадке в микрорайоне «Дружба».

Как рассказала одна местная жительница, эта стая нередко появляется в городе. По словам женщины, живущие в Мытищах люди уже привыкли и хорошо знают о появляющихся время от времени кабанах.

Ранее в подвале жилого дома в Иркутске обнаружили рысь.

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