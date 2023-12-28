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Десятки тысяч жителей Дагестана остались без света из-за сильного ветра

В Дагестане из-за сильного ветра без света остались свыше 90 тысяч человек

Свыше 90 тысяч потребителей в Дагестане остались без электричества из-за сильного ветра в республике. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

Как заявили в ведомстве, по предварительным данным, в четверг, 28 декабря, в результате неблагоприятных погодных условий, усиления ветра, зафиксированы массовые перебои электроснабжения на территории Дагестана.

«В зону отключения электроэнергии попали более 90 тыс. потребителей в городах и районах республики», — сказано в сообщении.

Прокуратура даст оценку соблюдению уполномоченными должностными лицами требований законодательства в сфере электроснабжения.

Как сообщается в Telegram-канале филиала компании «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго», стихия коснулась центральных и южных районов Дагестана, а также горных территорий республики. В ряде районов сохраняются сложные погодные условия. В восстановительных работах принимают участие 48 бригад, 146 энергетиков и 52 единицы техники.

До этого жителям некоторых российских регионов пообещали аномально теплую погоду на Новый год.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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