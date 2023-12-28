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В РАН рассказали, что делать при заражении микоплазменной пневмонией

Вирусолог Зверев: при заражении микоплазменной пневмонией важно пойти к врачу

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Пациентам, заболевшим микоплазменной пневмонией, важно обязательно обратиться к врачу. Об этом Pravda.Ru рассказал вирусолог, академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. Мечникова Виталий Зверев.

«У нас все сразу начинают пить витамины, еще что-то, но это все должен назначить врач. Именно врач знает, какой нужен антибиотик. При вирусных инфекциях антибиотики не применяют, они не помогают. Здесь нужны противовирусные препараты. В самом начале хорошо работает индуктор интерферона. Потом он уже перестает помогать, и нужны общеукрепляющие средства. Нужно обильное питье», — отметил врач.

Кроме того, при появлении заболевания важно также соблюдать постельный режим, чтобы не усугубить свое состояние и не заразить других людей, подчеркнул Зверев. Эксперт добавил, что хуже всего микоплазменную пневмонию переносят дети, пожилые и те люди, у которых есть хронические болезни.

Врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус до этого прокомментировал сообщения о том, что в России зарегистрированы случаи заболевания микоплазменной пневмонией. Он отметил, что данная инфекция — типичная история для России. По словам специалиста, всплеска заболеваемости нет, а ажиотаж подогревается средствами массовой информации.

Ранее иммунолог оценил опасность заражения одновременно тремя вирусами.

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