Стал известен диагноз детей, которых сняли с поезда Москва – Симферополь

В Тамбовской области у семи детей, следовавших в Джанкой поездом Москва – Симферополь, выявили грипп А. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

«Проведен осмотр организованной группы детей, следовавшей в Джанкой поездом Москва — Симферополь», — уточнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре обратили внимание, что у некоторых детей недомогание и повышенная температура. После осмотра врачи решили семь несовершеннолетних пассажиров доставить в местную больницу. Остальные члены группы продолжили свой путь.

По словам специалистов, вирус гриппа А характеризуется наиболее частой изменчивостью поверхностных белков, что способствует его высокой заразительности. Передача инфекции сезонного гриппа происходит особенно быстро в местах большого скопления людей, при кашле или чихании инфицированного человека.

По информации, поступившей от Юго-Восточной железной дороги, несколько детей из группы почувствовали серьезное недомогание вечером 27 декабря.

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