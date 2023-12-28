Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стал известен диагноз детей, которых сняли с поезда Москва – Симферополь

Роспотребнадзор: грипп А выявили у детей – пассажиров поезда Москва – Симферополь

close
100%
Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Тамбовской области у семи детей, следовавших в Джанкой поездом МоскваСимферополь, выявили грипп А. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

«Проведен осмотр организованной группы детей, следовавшей в Джанкой поездом Москва — Симферополь», — уточнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре обратили внимание, что у некоторых детей недомогание и повышенная температура. После осмотра врачи решили семь несовершеннолетних пассажиров доставить в местную больницу. Остальные члены группы продолжили свой путь.

По словам специалистов, вирус гриппа А характеризуется наиболее частой изменчивостью поверхностных белков, что способствует его высокой заразительности. Передача инфекции сезонного гриппа происходит особенно быстро в местах большого скопления людей, при кашле или чихании инфицированного человека.

По информации, поступившей от Юго-Восточной железной дороги, несколько детей из группы почувствовали серьезное недомогание вечером 27 декабря.

Ранее врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами