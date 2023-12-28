В Роскачестве раскрыли, когда салаты могут стать опасными

Покупать готовые салаты в магазине лучше всего без заправки. Такой вариант увеличивает срок годности блюда, рассказали ТАСС в Роскачестве.

«Салаты в идеале не должны быть заправлены соусами, желательно, чтобы производитель клал их отдельно», — пояснила заместитель директора департамента принципов пищевой безопасности ХАССП (Роскачество) Олеся Куликова.

Она добавила, что срок годности салата можно исчислять часами и посоветовала в качестве заправки использовать йогурт, оливковое масло, майонез или сметану.

Куликова предупредила, что при вскрытии упаковки нужно оценить запах блюда, оценить ингредиенты с точки зрения порчи и заветривания. В Роскачестве посоветовали покупать салаты непосредственно перед новогодним застольем и съедать их в первую очередь.

В ведомстве обратили внимание, что продавцы могут просто переклеивать этикетки, безопаснее покупать готовую еду в крупных магазинах с высокой проходимостью.

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