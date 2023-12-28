В Воронежской области расстреляли машину владельца фабрики по производству яиц

На владельца крупнейшей фабрики по производству яиц в Воронежской области «Третьяковская» Геннадия Ширяева совершено покушение. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что машину Ширяева расстреляли спустя два дня после возбуждения дела Управлением федеральной антимонопольной службы (УФАС) о сговоре производителей яиц в регионе.

По данным Shot, глава птицефабрики и экс-депутат областной думы Ширяев вечером 27 декабря ехал на своем Volkswagen по трассе »Курск — Саратов» в двух километрах от своего дома. Возле села Третьяки неизвестный дважды выстрелил по внедорожнику, после чего скрылся. Ширяев при этом не пострадал. В машине в этот момент он был один.

В настоящее время в Борисоглебском районе объявлен план «Перехват» — стрелявшего ищут.

До этого сообщалось, что ФАС России в декабре выявила повышение средневзвешенных оптово-отпускных цен на куриные яйца в Волгоградской области на 45-100% по сравнению с октябрем.

Сообщалось также, что территориальные органы Федеральной антимонопольной службы возбудили еще четыре дела в отношении производителей куриных яиц в связи с резким повышением цен. Уточнялось, что воронежское УФАС выявило единовременное повышение цен на продукт компаниями «Птицефабрика Бобровская», СХП «ППХ «Заброденское», «Ряба», «Птицефабрика Третьяковская» на 16-37% в сравнении с сентябрем.

Ранее в России призвали наказать картели, виновные в завышении цен на яйца.